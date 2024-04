Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Zeugen nach Einbruch gesucht

Spelle (ots)

Zwischen Freitag, 18 Uhr, und Samstag, 9 Uhr, sind bislang unbekannte Täter an der Margaretenstraße in Spelle in einen Wohnwagen eingebrochen. Sie entwendeten unter anderem einen Fernseher sowie Receiver. Im selben Tatzeitraum sind unbekannte Täter in einen Pkw in der Sophienstraße eingebrochen. Hier entwendeten sie den Fahrzeugschein. Diesen sowie weiteres mögliches Diebesgut deponierten die Täter an einem nahegelegenen Spielplatz ab. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/929210 in Verbindung zu setzen.

