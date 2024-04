Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Fortschreibung: Schwerer Brand in Mehrfamilienhaus - Leichnam gefunden

Oberhausen (ots)

In der Nacht zum 11. April 2024 ereignete sich in einem Mehrfamilienhaus in Oberhausen ein verheerender Brand, der erhebliche Schäden verursachte. Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/62138/5756251

Aufgrund der massiven Einsturzgefahr des Gebäudes war ein Betreten und der Einsatz eines Leichenspürhundes bislang nicht möglich. Am Donnerstagvormittag (18.04.) konnten Brandermittler des Kriminalkommissariats 11 der Polizei Oberhausen samt einem Hundeführer und einem Leichenspürhund der I.S.A.R. (International Search-and-Rescue) eine leblose Person in dem Objekt bzw. den Trümmern auffinden. Dass es sich bei den menschlichen Überresten um den zunächst vermissten Bewohner (61) handelt, gilt als sehr wahrscheinlich; ist allerdings noch nicht abschließend ermittelt, da die genaue Identifizierung der Person eine gewisse Zeit benötigt. Kräfte der Berufsfeuerwehr Oberhausen unterstützten die Bergungsmaßnahmen.

