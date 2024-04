Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Schwerer Brand in Mehrfamilienhaus - Polizei setzt Ermittlungen fort

Oberhausen (ots)

In der Nacht zum 11. April 2024 ereignete sich in einem Mehrfamilienhaus in Oberhausen ein verheerender Brand, der erhebliche Schäden verursachte. Ein Bewohner wird noch vermisst. Gegen 01:00 Uhr brach das Feuer aus bislang unbekannten Gründen im ersten Obergeschoss des Gebäudes aus und breitete sich schnell bis ins Dachgeschoss aus.

Dank des schnellen Einsatzes der Feuerwehr und der Polizei konnten mehrere Personen rechtzeitig gerettet werden, jedoch wird ein Bewohner, ein 60-jähriger Mann, weiterhin vermisst.

Die Brandbekämpfung gestaltete sich schwierig, jedoch gelang es der Feuerwehr, den Brand bis auf vereinzelte Glutnester zu löschen. Aufgrund der massiven Schäden wird sich die Abarbeitung der Einsatzstelle voraussichtlich bis in den Donnerstagvormittag erstrecken.

Die Kriminalpolizei hat unverzüglich mit den Ermittlungen begonnen. Bisher verliefen die Untersuchungen im familiären Umfeld des Vermissten ergebnislos.

Aufgrund der massiven Einsturzgefahr des Gebäudes ist ein Betreten und der Einsatz eines Leichenspürhundes weiterhin nicht möglich. Die Polizei hat umfangreiche Maßnahmen eingeleitet, darunter die Befragung von Zeugen, die Spurensicherung vor Ort sowie Fahndungsmaßnahmen nach dem Vermissten.

Die Staatsanwaltschaft ist über den Fall informiert und wird über weitere Schritte entscheiden. Über den Fortgang der Ermittlungen werden wir bei Vorliegen neuer Erkenntnisse berichten.

Wir bitten die Bevölkerung um Mithilfe und Hinweise. Personen, die relevante Informationen zum Vorfall haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Oberhausen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell