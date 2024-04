Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Wohnungseinbruchradar für Oberhausen - Einladung für Einbrecher durch einfache Gelegenheiten

Oberhausen (ots)

In der Woche vom 05.04. bis 11.04. wurden der Polizei Oberhausen insgesamt acht Wohnungseinbrüche gemeldet, von denen die Täter zweimal erfolglos blieben. Am 10.04.2024 scheiterten Einbrecher zum Beispiel an der Goethestraße an einer gut gesicherten Hauseingangstür. Bitte erleichtern Sie es den Kriminellen nicht! Ihre Polizei Oberhausen

