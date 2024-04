POL-EL: Haselünne - Unfall auf Bundesstraße

Meppen (ots) - Am Freitagabend hat ein bislang unbekannter Täter versucht gegen 23.20 Uhr in einen Baucontainer an der Straße Im Haseknie in Meppen einzubrechen. Dabei wurde er durch einen Zeugen gestört und flüchtete daraufhin auf einem Fahrrad in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

