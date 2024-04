POL-EL: Laar - Versuchter Einbruch in Windkraftanlage

Lingen (ots) - Am Freitag gegen 6.30 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter versucht, in einen Container eines Supermarktes an der Rheiner Straße in Lingen einzubrechen. Der Versuch misslang. Durch diverse Beschädigungen an dem Container entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen. ...

