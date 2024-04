POL-EL: Nordhorn - Zeugen gesucht

Bad Bentheim (ots) - Am Donnerstag kam es gegen 15 Uhr auf der Baumwollstraße in Bad Bentheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Der 91-jährige Fahrer eines Volvo war in Richtung Gronau unterwegs. Als er einen Lkw überholte, übersah er, dass dieser sich bereits im Linksabbiegevorgang befand. Er wich aus und kam mit dem Volvo in einem Graben zum Stehen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall ...

