POL-EL: Nordhorn - Zeugen gesucht

Papenburg (ots) - Am Mittwoch ist es in der Zeit von 17.15 bis 17:40 Uhr auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes an der Straße Umländerwiek links in Papenburg zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Hierbei wurde ein grauer VW Golf an der hinteren linken Seite beschädigt. Zeugen die Angaben zum Unfallflüchtigen machen können melden sich bitte bei der Polizei Papenburg (Tel. 049619260). Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje ...

