POL-HB: Nr.: 0162 --Polizei Bremen verhaftet "Millionendiebin"

Ort: Bremen Zeit: 19.03.2024

Eine Mitarbeiterin eines Geld- und Werttransportunternehmens entwendete im Mai 2021 in Bremen mehrere Millionen Euro Bargeld, siehe hierzu auch die Pressemeldung 494/21. Staatsanwaltschaft und Polizei fahndeten seitdem nach der Verdächtigen. Zielfahnder der Polizei Bremen verhafteten die mittlerweile 31-Jährige am Dienstagvormittag auf dem Bremer Flughafen.

Die Frau war in ihrer Funktion im Unternehmen dafür zuständig, durch Kunden bestellte Gelder zu verpacken und sie per Sicherheitstransport zustellen zu lassen. Am 21. Mai 2021 entwendete sie mehrere mit Geld gefüllte Sicherheitstaschen in einem Rollcontainer und meldete sich anschließend krank. Der Fehlbetrag wurde erst einige Tage später festgestellt und zur Anzeige gebracht.

Die 31-Jährige suchte zunächst Zuflucht im Ausland, entschied sich jedoch nun, sich den Behörden zu stellen. Über ihren Rechtsanwalt meldete sie ihre Absicht zur Rückkehr an und wurde bei ihrer Ankunft aus der Türkei auf dem Bremer Flughafen umgehend von den Einsatzkräften der Polizei verhaftet.

Die Tatverdächtige wurde noch am Dienstag einem Richter vorgeführt und in Untersuchungshaft genommen. Die weiteren Vernehmungen und Ermittlungen dauern an. Rückfragen richten Sie bitte an die Staatsanwaltschaft Bremen. Die Polizei bittet um Löschung der Fahndung und der Fotos.

