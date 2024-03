Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0159 --Autos brennen aus--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Findorff, OT Weidedamm, Ludwigsburger Straße Zeit: 19.03.2024, 00:00 Uhr

In der Nacht zu Dienstag brannten in Findorff drei Autos. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 00:00 Uhr hörten Anwohner in der Ludwigsburger Straße mehrere laute Knallgeräusche und sahen auf der Straße, wie ein Golf, ein VW Up und ein Minicooper in Flammen standen. Die alarmierten Einsatzkräfte sicherten den Bereich und die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Alle drei Autos wurden bei dem Brand fast vollständig zerstört und es entstand hoher Sachschaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 entgegen.

