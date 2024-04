POL-EL: Papenburg - VW beschädigt

Lingen (ots) - In der Nacht zu Dienstag beschmierte ein bislang unbekannter Täter mehrere Wahlplakate in der Waldstraße mit schwarzer Farbe und verursachte dadurch Sachschaden. Die festgestellten Tatorte erstrecken sich vom Kino am Willy-Brandt-Ring bis zum Ortsausgang in Richtung Raffinerie. Die Wahlplakate sind in Lingen erst seit kurzem im Stadtbild zu sehen. Sie nehmen Bezug auf die Europawahl Anfang Juni. Auch in ...

