POL-RT: Einsatzmaßnahmen anlässlich des WFV-Pokalspiels SSV Reutlingen gg. VfR Aalen

Reutlingen (ots) - Kirchheim/Teck (ES): Feuer in Schultoilette gelegt Durch einen mutmaßlich vorsätzlich gelegten Brand in einer Toilette der Teck-Realschule auf dem Raunercampus in der Limburgstraße ist am Dienstag ein Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro entstanden. Gegen 11.20 Uhr war das Feuer in der Toilette im 2. Obergeschoss des Gebäudes entdeckt und die Feuerwehr alarmiert worden, die mit drei ...

