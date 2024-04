Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Korrektur zum Pressebericht vom 16.04.2024/11.41 Uhr

Reutlingen (ots)

Der heutige Artikel "Unfall mit verletztem Radfahrer" war in Bezug auf die angebliche Vorfahrt des Radfahrers nicht korrekt. Dies bitten wir zu entschuldigen. Wir bitten Sie, den ursprünglichen Artikel aus dem Geschäftsgang zu nehmen und die nachfolgende, korrigierte Version zu verwenden:

Oberboihingen (ES): Unfall mit verletztem Radfahrer

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Oberboihingen erlitten. Ein 50-Jähriger befuhr gegen 16.45 Uhr mit einem Sprinter die Siemensstraße und wollte in die Daimlerstraße abbiegen. An der Einmündung kam es zum Zusammenstoß mit einem 53-jährigen Radfahrer, der verbotswidrig auf dem linken Gehweg der Daimlerstraße in Richtung Wendlingen unterwegs war. Der Mountainbiker kollidierte mittig mit dem Kleinlaster und stürzte im Anschluss auf die Fahrbahn. Er wurde mit einem Rettungswagen zur Versorgung seiner Verletzungen in eine Klinik gebracht. An den Fahrzeugen war ein Schaden in Höhe von etwa 1.200 Euro entstanden. (ms)

