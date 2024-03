Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Diebstahl bei Metallbauunternehmen - Zaun aufgeschnitten

Viersen-Dülken (ots)

In der Nacht zu Mittwoch verschafften sich mindestens vier Täter Zutritt zum Gelände des Metallbaubetriebes auf der Heiligen Straße in Dülken. In der Zeit zwischen 20.30 und 00.45 schnitten die Täter den Zaun des Geländes auf und stahlen mehrere Metallringe mit einem geschätzten Gewicht von etwa zwei Tonnen. Demnach dürften die Täter ihre Beute mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert haben, möglicherweise über den Kampweg. Das Kriminalkommissariat West ermittelt und fragt: Wer hat im tatrelevanten Zeitraum verdächtige Personen oder verdächtige Fahrzeuge beobachtet? Hinweise bitte über die 02162/377-0. /wg (288)

