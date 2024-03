Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Brand an Lagerhalle - Kripo sucht Zeugen

Kempen (ots)

Am späten Donnerstagabend, gegen 23.30 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand auf der Hülser Straße in Kempen gerufen. Ein Zeuge hatte an einer Lagerhalle eines Baustoffhandels eine Verpuffung wahrgenommen. Er schaute nach und entdeckte den Brand. Unbekannte hatten nach derzeitigem Stand unter einer Laderampe der Halle offenbar einen gasbetriebenen Grill in Gang gesetzt. Vermutlich durch Fahrlässigkeit entzündete sich Müll, der unter der Laderampe lag. Durch ein Gitterfenster zog der Rauch dann in den Keller der Halle. Menschen wurden nicht verletzt, Gebäudeschaden entstand ebenfalls nicht. Das Kriminalkommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun weitere Zeugen. Hinweise bitte an die 02162/377-0. /wg (287)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell