Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in eine Kirche

Brüggen (ots)

In der Zeit vom 12.03. um 17 Uhr bis zum 13.03. um 08:30 Uhr brachen Unbekannte in ein Kirchengebäude in Brüggen, auf der Straße Alter Postweg, ein. Dafür brachen sie mehrere Türen auf und durchwühlten einige Räume. Die Unbekannten entwendeten auf jeden Fall Bargeld. Ob noch mehr gestohlen wurde, kann derzeit nicht bestätigt werden. Falls Sie im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, bitten wir Sie, diese der Polizei unter der Rufnummer 02162-377-0 zu melden. /jk (285)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell