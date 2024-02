Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand einer Doppelhaushälfte in Grammentin (LK Mecklenburgische Seenplatte)

PR Malchin (ots)

Am 17.02.2024, gegen 09.30 Uhr, kam es zum Brand einer Doppelhaushälfte in Grammentin. Nach derzeitigem Kenntnisstand brach das Feuer im Wohnzimmer des Hauses aus. Der 66-jährige deutsche Hauseigentümer und sein gleichaltriger Nachbar versuchten das Feuer selbst zu löschen, was ihnen jedoch nicht gelang. Durch die Kameraden der alarmierten Freiwilligen Feuerwehren aus Grammentin, Kummerow, Pribbenow, Stavenhagen und Malchin wurden die beiden Personen aus dem brennenden Haus gerettet und anschließend mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation und leichten Verbrennungen ins Krankenhaus Demmin verbracht. Anschließend begannen die Kameraden der Feuerwehren mit der Brandbekämpfung. Sie konnten verhindern, dass die Flammen auf die andere Haushälfte übergriffen. Jedoch wurde die vom Brand betroffene Haushälfte stark beschädigt und ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Für den Hauseigentümer wird durch die Gemeinde vorrübergehend eine Ersatzwohnung bereitgestellt Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 80.000 Euro geschätzt. Der Kriminaldauerdienst aus Neubrandenburg hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen. In den nächsten Tagen kommt auf Weisung der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg ein Brandursachenermittler zum Einsatz. Während der Löschmaßnahmen musste die Ortsdurchfahrt Grammentin voll gesperrt werden. Holger Bahls Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Tel.: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv

