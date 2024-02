Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Einladung Medientreffen im Polizeipräsidium Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots)

Neue Polizeisprecherinnen in mehreren Dienststellen und Strukturänderungen bei der Öffentlichkeitsarbeit des Polizeipräsidiums Neubrandenburg: Es gibt seit Jahresbeginn 2024 ein paar Neuigkeiten. Zeit für Fragen und Anmerkungen von Medienvertretern soll auch bleiben - sowohl an die Polizei als auch an die Gäste der Staatsanwaltschaften Neubrandenburg und Stralsund. Zudem darf hinter die Kulissen der Kriminaltechniker und der Einsatzleitstelle geblickt werden.

Wir laden interessierte Medienvertreter zum Medientreffen

am Donnerstag, 29. Februar 2024 von 14:00 Uhr bis ca. 16:00 Uhr in das Polizeipräsidium Neubrandenburg Stargarder Straße 6, 17033 Neubrandenburg ein.

Eine Anmeldung ist zwingend erforderlich. Diese ist mit der Angabe des Namens des Hauptanmelders und der mutmaßlichen Anzahl der weiteren teilnehmenden Personen des jeweiligen Mediums bitte ausschließlich schriftlich an pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de zu richten.

Anmeldeschluss ist spätestens am 26. Februar 2024, 12:00 Uhr.

