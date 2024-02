Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Lkw - Vollsperrung der B 198

Woldegk (ots)

Am 16.02.2024 gegen 14:50 Uhr ereignete sich auf der Bundestraße 198 Höhe Rehberg im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ein Verkehrsunfall mit einem Lkw. Dieser befuhr die B 198 von Woldegk in Richtung Neustrelitz als er von einem anderen Lkw überholt wurde. Der überholende Lkw scherte zu früh wieder nach rechts ein. Der Fahrer des verunfallten Lkw musste ausweichen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. In weiterer Folge kippte der Lkw auf die Seite. Der 59 jährige deutsche Fahrzeugführer wurde vor Ort durch den Rettungsdienst untersucht, blieb aber unverletzt. Am Lkw entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 Euro. Die Feuerwehren aus Woldegk, Rehberg und Bredenfelde waren mit insgesamt 45 Kameraden im Einsatz. Die B 198 musste für die Umfallaufnahme und die Bergung des Lkw bis ca. 18:30 Uhr voll gesperrt werden. Der andere Lkw setzte seine Fahrt fort. Die Polizei ermittelt deshalb wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht. Olaf Haase Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg

