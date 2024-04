Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Pkw-Aufbruch

Reutlingen (ots)

Betrunkener verursacht Unfall

Ein erheblich betrunkener Autofahrer hat am Montagabend in der Reutlinger Eberhardstraße einen Verkehrsunfall verursacht. Der 43-Jährige streifte beim Ausparken kurz vor 19.30 Uhr mit einem Skoda einen ordnungsgemäß abgestellten 5er BMW. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine starke Alkoholfahne bei dem Fahrer fest. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von deutlich über zwei Promille. Im Anschluss musste sich der Unfallverursacher einer Blutentnahme unterziehen. Einen Führerschein konnten ihm die Polizisten nicht abnehmen, da er diesen wegen einer Trunkenheitsfahrt bereits abgeben musste. Über die Höhe des Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. (ms)

Pfullingen (RT): Aufgefahren und aufgeschoben

Ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen hat sich am Montagnachmittag auf der Bundesstraße zwischen Pfullingen und Unterhausen ereignet. Gegen 15.30 Uhr war dort eine 60 Jahre alte Frau mit einem VW in Richtung Lichtenstein unterwegs und fuhr im stockenden Verkehr auf den Opel einer 25-Jährigen auf. Dieser wurde durch den Aufprall noch auf einen Mercedes Sprinter aufgeschoben. Beim Unfall verletzte sich die Unfallverursacherin augenscheinlich leicht. Die Hinzuziehung eines Rettungswagens lehnte sie ab. Der Gesamtschaden am VW sowie am Opel beträgt schätzungsweise 14.000 Euro. Sie mussten abgeschleppt werden. Am Sprinter war offenbar kein Schaden entstanden. (mr)

Filderstadt (ES): Pkw-Aufbrecher unterwegs

Ein Pkw-Aufbrecher hat am Montagabend sein Unwesen auf dem Friedhofs-Parkplatz in der Friedensstraße in Bernhausen getrieben. Der Unbekannte schlug in der Zeit von 18.15 Uhr bis 19.40 Uhr die Seitenscheibe eines dort geparkten Mitsubishi ein. Im Anschluss entwendete er aus dem Fahrzeug eine Einkaufstasche mit Lebensmittel sowie eine Jacke. Der Schaden an dem Fahrzeug beträgt etwa 200 Euro. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Dettingen (ES): Radfahrer schwer verunglückt

Schwere Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am späten Montagnachmittag erlitten. Der 68-Jährige war kurz nach 17.30 Uhr mit seinem Mountainbike auf dem Feldweg neben der B 465 von Owen herkommend in Richtung Dettingen unterwegs. Am Ausgang einer engen Rechtskurve kam der Senior aus bislang ungeklärter Ursache nach links mit seinem Rad von dem Feldweg ab und stürzte in den angrenzenden Graben. Hierbei zog sich der 68-Jährige so schwere Verletzungen zu, dass er nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Der Mann hatte einen Fahrradhelm getragen. Der Schaden an seinem Fahrrad beläuft sich auf mehrere hundert Euro. (ms)

Oberboihingen (ES): Unfall mit verletztem Radfahrer

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Oberboihingen erlitten. Ein 50-Jähriger befuhr gegen 16.45 Uhr mit einem Sprinter die Siemensstraße und wollte in die Daimlerstraße abbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 53-jährigen Radfahrers, der mit seinem Mountainbike verbotswidrig den linken Gehweg der Daimlerstraße in Richtung Wendlingen befuhr. Der Mountainbiker kollidierte mittig mit dem Kleinlaster und stürzte im Anschluss auf die Fahrbahn. Er wurde mit einem Rettungswagen zur Versorgung seiner Verletzungen in eine Klinik gebracht. An den Fahrzeugen war ein Schaden in Höhe von etwa 1.200 Euro entstanden. (ms)

Albstadt (ZAK): Betrunken Unfall verursacht

Zu tief ins Glas geschaut hat am Montag ein Pkw-Lenker und daraufhin einen Verkehrsunfall verursacht. Der 52-Jährige befuhr gegen 17.30 Uhr mit einer Mercedes-Benz C-Klasse die L 360 von Onstmettingen herkommend in Richtung Tailfingen. Auf Höhe einer Firma kam er auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender, 54 Jahre alter Lenker eines VW Transporters konnte trotz eines Ausweichmanövers einen Zusammenstoß nicht verhindern. Durch den Aufprall drehte sich der Transporter, touchierte den Bordstein und kippte auf die Beifahrerseite. Ersten Erkenntnissen nach war der Fahrer unverletzt geblieben. Er wurde jedoch vorsorglich vom Rettungsdienst zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Der Unfallverursacher war augenscheinlich unverletzt geblieben. Bei ihm stellten die Beamten eine deutliche Alkoholfahne fest. Ein anschließender Test ergab einen vorläufigen Wert von über 0,8 Promille. Nach einer Blutentnahme musste der 52-Jährige seinen Führerschein aushändigen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. (ms)

Schömberg (ZAK): Von der Fahrbahn abgekommen

Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes hat eine Pkw-Lenkerin bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag erlitten. Die 61-Jährige war gegen 17.15 Uhr mit einem Peugeot 208 auf der L 434 in einer Kolonne von Schömberg herkommend in Richtung Wellendingen unterwegs. In einer Rechtskurve kam die Fahrerin aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen nach links von der Straße ab. Der Peugeot fuhr im Anschluss eine Böschung hinunter und kollidierte mit zwei Bäumen. Die Unfallverursacherin wurde mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. Ihr Fahrzeug musste von der Feuerwehr und einem Abschleppunternehmen geborgen und abtransportiert werden. Der Schaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. (ms)

Burladingen (ZAK): Verletzte bei Verkehrsunfall

Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Montagabend bei Melchingen verletzt worden. Gegen 18.30 Uhr wollte eine 58-jährige VW-Lenkerin von einem Feldweg aus nach links auf die K 7104 in Richtung Willmandingen einfahren, worauf es zur Kollision mit dem von rechts kommenden Skoda einer 54-Jährigen kam. In der Folge kamen beide Autos von der Straße ab und blieben auf einem Flurstück stehen. Ersten Erkenntnissen zufolge zogen sich beide Frauen leichte Verletzungen zu. Vom Rettungsdienst wurden sie in umliegende Kliniken gebracht. Ihre Pkw, an denen sich der Gesamtschaden auf circa 15.000 Euro belaufen dürfte, mussten abgeschleppt werden. (mr)

Hechingen (ZAK): Auf Pkw aufgefahren

Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag in der Bahnhofstraße entstanden. Ein 51-Jähriger war gegen 13.30 Uhr mit seinem Audi auf der Bahnhofstraße in Richtung Kreisverkehr unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 18 fuhr er mit seinem Wagen auf den vorausfahrenden VW eines 60-Jährigen auf, der seinen Wagen aufgrund einer 30er-Zone abbremste. Nach derzeitigem Kenntnisstand blieben beide Autofahrer unverletzt. Da durch die Wucht des Aufpralls jedoch die Airbags des Audi ausgelöst hatten, wurde der 51-Jährige vorsorglich vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Sein Pkw musste abgeschleppt werden. (rd)

