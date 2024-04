Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Arbeiterin gestürzt; Rauchender Pkw

Reutlingen (ots)

Gegenverkehr übersehen

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge leicht verletzt wurde eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagmorgen an der Einmündung Am Heilbrunnen / Halskestraße ereignet hat. Ein 54-Jähriger befuhr gegen 7.45 Uhr die Straße Am Heilbrunnen in Richtung Innenstadt und wollte an der Einmündung nach links in die Halskestraße einbiegen. Dabei übersah er eine entgegenkommende 21-Jährige, die mit ihrem Fahrrad in Richtung Efeu unterwegs war. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, bei der die Radlerin stürzte. Ein Rettungswagen brachte die Frau nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 1.200 Euro geschätzt. (cw)

Filderstadt (ES): Bei Auffahrunfall verletzt

Ein Auffahrunfall mit Personenschaden hat sich am Montagmorgen auf der B 27 in Fahrtrichtung Stuttgart ereignet. Gegen 7.40 Uhr fuhr ein 34-jähriger Lkw-Lenker mit seinem Gespann zwischen den Anschlussstellen Filderstadt-Ost und Filderstadt-West auf den BMW eines 36-Jährigen auf, der im stockenden Verkehr abbremste. Hierbei verletzte sich der Autofahrer augenscheinlich leicht. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der Blechschaden an den Fahrzeugen dürfte sich auf schätzungsweise 5.000 Euro belaufen. (mr)

Altbach (ES): Arbeiterin gestürzt

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat eine 33-Jährige am Montagmittag in der Lagerhalle einer Firma in der Straße Im Ghai erlitten. Gegen 13.40 Uhr war die Arbeiterin beim Verpacken einer Lieferung zu Boden gestürzt. Nach einer Erstversorgung durch einen Notarzt, der mit dem Rettungshubschrauber eingeflogen wurde, brachte sie ein Rettungswagen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. (rd)

Ohmden (ES): Rauchender Pkw

Zum Brand eines Fahrzeugs sind die Einsatzkräfte am Montagmorgen in den Dorfwiesenweg ausgerückt. Kurz vor acht Uhr bemerkte die Eigentümerin beim Öffnen der Garage, in der ein Peugeot 3008 geparkt war, einen verschmorten Geruch und verrußte Wände. Sie alarmierte daraufhin die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr zog das Hybridfahrzeug, an dem es nach derzeitigem Kenntnisstand offenbar infolge eines technischen Defekts zu einer Rauchentwicklung gekommen war, aus der Garage. Löscharbeiten waren nicht erforderlich. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. (rd)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell