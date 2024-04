Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Küchenbrände; Zimmerbrand; Heckenbrand; Verkehrsunfälle; Einbruch in Gaststätte

Reutlingen (ots)

Brand in Küche

Zu einem gemeldeten Küchenbrand im Holunderweg in Ohmenhausen sind die Rettungs- und Einsatzkräfte am Sonntagmorgen, kurz nach sechs Uhr, ausgerückt. Ein Zeuge hatte den Brand zuvor bemerkt und den Notruf gewählt. Außerdem machte er zwei Personen, die sich noch im Inneren befanden, auf das Feuer aufmerksam und stellte eine Leiter ans Gebäude, sodass die Personen über diese ins Freie gelangen konnten. Das Treppenhaus war bereits stark verraucht. Wie sich in der Folge herausstellte, waren die Flammen aus noch unbekannter Ursache im Bereich des Herdes in der Küche ausgebrochen. Der Sachschaden wird vorläufig auf circa 10.000 Euro geschätzt. Die beiden Personen, die vom Rettungsdienst vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden waren, blieben nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. (mr)

Reutlingen (RT): Topf auf dem Herd vergessen

Zum Brand in einer Küche in einem Mehrfamilienhaus in der Friedrichstraße im Stadtteil Sickenhausen sind die Einsatzkräfte am Sonntagabend ausgerückt. Gegen 22.25 Uhr waren die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert worden. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 18 Feuerwehrleuten anrückte, waren die Flammen glücklicherweise schon von selbst wieder erloschen, sodass sich die Wehrleute auf die Nachkontrolle und Belüftung der Wohnung beschränken konnten. Wie sich herausstellte, hatte der Wohnungsinhaber einen Topf mit Frittierfett auf der eingeschalteten Herdplatte vergessen, infolge dieses in Brand geriet. Erst durch die Rauchentwicklung wurde er aufmerksam und alarmierte die Feuerwehr. Durch den Brand wurden das Küchenmobiliar und die Dunstabzugshaube in Mitleidenschaft gezogen. Zudem wurde die Küche und die Wohnung so verrußt, dass sie derzeit nicht mehr bewohnbar ist. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf mindestens 10.000 Euro belaufen. (cw)

Reutlingen (RT): Zimmerbrand

Zu einem Zimmerbrand in Orschel-Hagen sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am frühen Montagmorgen ausgerückt. Gegen 2.50 Uhr wurde eine Rauchentwicklung aus einem Reihenhaus im Berliner Ring gemeldet. Wie sich herausstellte, war es in einem Zimmer, vermutlich auf Grund eines technischen Defekts an einer Mehrfachsteckdose zu einem Brand gekommen, welcher durch die Feuerwehr rasch gelöscht werden konnte. Die 71- und 64-jährigen Bewohner des Hauses blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 15.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (md)

Reutlingen (RT): Essen auf Herd vergessen

Angebranntes Essen in einem Wohnhaus in der Tannenberger Straße hat am Sonntagmittag zum Einsatz der Rettungskräfte geführt. Eine Nachbarin wählte gegen 13.30 Uhr den Notruf, nachdem sie den Alarm eines Rauchmelders aus der Wohnung bemerkt hatte. Die Feuerwehr, die daraufhin mit zwei Löschzügen anrückte, konnte glücklicherweise schnell Entwarnung geben. Zu einem offenen Brand war es nicht gekommen. Jedoch hatte auf dem eingeschalteten Herd angebranntes Essen für eine Rauchentwicklung gesorgt. Die Wohnung wurde belüftet. Es war weder Personen- noch Sachschaden zu verzeichnen. (rd)

Lenningen (ES): Vorfahrt nicht beachtet

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag in Schopfloch erlitten. Eine 47 Jahre alte Opel-Fahrerin wollte kurz vor 16 Uhr von der Reußensteinstraße herkommend in die Ochsenwanger Straße einfahren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt des in Richtung Gutenberg fahrenden, 37 Jahre alten Bikers auf seinerTriumph. Durch den anschließenden Zusammenstoß stürzte der Mann zu Boden. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 7.000 Euro. (rd)

Nürtingen (ES): Mit Inlineskates gestürzt

Wohl beim Überfahren einer Unebenheit ist eine 33-jährige Inlineskaterin am Sonntagnachmittag gestürzt. Gegen 16 Uhr befuhr die Frau den Fuß-/Radweg vom Neckar herkommend in Richtung Mühlstraße. Dabei stürzte sie nach einem leichten Gefälle im Bereich einer dortigen Gaststätte und zog sich nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte die 33-Jährige zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. (rd)

Engstingen (RT): Vorfahrt missachtet

Auf etwa 10.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend an der Einmündung Herzogin-Amelie-Straße / Honauer Straße entstanden ist. Eine 31-Jährige war gegen 20.10 Uhr mit ihrem Toyota auf der Herzogin-Amelie-Straße unterwegs und wollte an der Einmündung in die Honauer Straße (B 313) einfahren. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines Linienbusses. Dessen 77-Jahre alter Fahrer versuchte noch durch eine Ausweichbewegung einen Unfall zu vermeiden, dennoch kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Dabei prallte der Toyota gegen die Glastüren des mittleren Zustiegs, sodass diese zerbarsten und sich die Glassplitter flächig auf der Fahrbahn verteilten. Zur Beseitigung der Scherben und Reinigung der Fahrbahn war die Feuerwehr mit einer Kehrmaschine im Einsatz. Verletzt wurde niemand. Die Fahrgäste konnten ihre Fahrt nachfolgend mit einem Ersatzbus fortsetzen. (cw)

Hayingen (RT): Von der Fahrbahn abgekommen

Ein Fahrfehler dürfte den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen schweren Motorradunfall gewesen sein, der sich am Sonntagvormittag auf der K 6749 zwischen Indelhausen und der Abzweigung der L 249 ereignet hat. Ein 35-Jähriger war mit einer 30 Jahre alten Sozia gegen 11.40 Uhr auf seiner 600er Yamaha als Teil einer Vierergruppe auf der Kreisstraße in Richtung L 249 unterwegs. In einer leicht abschüssigen, langgezogenen und übersichtlichen Rechtskurve kam er infolge eines Fahrfehlers ohne Beteiligung anderer nach rechts von der Fahrbahn ab und in den angrenzenden Acker. In der Folge überschlug sich das Motorrad, wobei Fahrer und Sozia abgeworfen wurden. Nachfolgend wurde Fahrer von seinem Motorrad so unglücklich getroffen, dass er trotz der Schutzausrüstung, die beide getragen hatten, so schwer verletzt wurde, dass er nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden musste. Auch seine Sozia erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. (cw)

Neidlingen (ES): Betrunken Unfall verursacht

Erkennbar alkoholisiert war ein 37-Jähriger, der am Sonntagabend in der Mühlstraße von der Fahrbahn abgekommen ist. Der Mann war gegen 22 Uhr mit seinem Peugeot 308 auf der Mühlstraße in Richtung L 1200 unterwegs, als er mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei krachte er zunächst gegen einen Baum und touchierte einen in einer Hofeinfahrt geparkten Dacia, bevor er seinen Peugeot auf einer ansteigenden Grünfläche zum Stehen bringen konnte. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich bei dem leichtverletzten Fahrer deutliche Anzeichen, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Nachdem er eine entsprechende Überprüfung verweigerte, musste eine Blutentnahme angeordnet werden. Sein Führschein wurde noch an Ort und Stelle beschlagnahmt. Zur Höhe des Sachschadens liegen noch keine Informationen vor. (cw)

Ostfildern (ES): In Gegenverkehr geraten

Zwei Verletzte, drei nicht mehr fahrtaugliche Pkw und ein Gesamtschaden in Höhe von schätzungsweise 34.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Samstagmittag. Gegen 13.15 Uhr war eine 42-jährige Hyundai-Lenkerin auf der Neuhäuser Straße in Richtung A 8 unterwegs. Im Bereich einer Rechtskurve geriet sie mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrspur und kollidierte zunächst mit dem entgegenkommenden Peugeot eines 62-Jährigen. Anschließend stieß der Hyundai noch mit einem ebenfalls entgegenkommenden Fiat zusammen, der von einem 20 Jahre alten Mann gelenkt wurde. Beim Unfall verletzten sich die 42-Jährige sowie ein zwölfjähriger Mitfahrer ersten Erkenntnissen zufolge leicht. Der Rettungsdienst brachte die beiden Personen zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Im Zuge der Unfallaufnahme war die Neuhäuser Straße zeitweise voll gesperrt. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Einbruch in Leinfelden

Eine Gaststätte in der Straße Im Spitzhau ist am Wochenende von einem Einbrecher heimgesucht worden. In der Zeit zwischen Samstag, 23 Uhr, und Sonntag, 9.30 Uhr, öffnete der Täter gewaltsam einen Rollladen des Gebäudes und entwendete in der Folge eine Kasse mit Bargeld. Das Polizeirevier Filderstadt ermittelt. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Rauch in Mehrfamilienhaus

Rauch aus der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Kolumbusstraße in Echterdingen hat am Montagmorgen, gegen 7.50 Uhr, die Rettungs- und Einsatzkräfte auf den Plan gerufen. Zuvor hatte eine Zeugin sowohl den Rauch als auch einen entsprechenden Alarmmelder bemerkt und den Notruf gewählt. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass ein auf dem eingeschalteten Herd vergessener Sandwichmaker den Rauch verursacht hatte. Die Bewohnerin wurde vom Rettungsdienst vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Ihre Wohnung wurde durch die Feuerwehr durchlüftet. (mr)

Starzach (TÜ): Mit PKW überschlagen und verletzt

Leicht verletzt wurden die Insassen eines BMW bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 6927 bei Starzach am Sonntagabend. Gegen 18.10 Uhr befuhr der 29-jährige Lenker eines BMW X5 die Kreisstraße von Bad Imnau nach Wachendorf. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der PKW zunächst nach rechts von der Fahrbahn in die Böschung ab. Beim Zurücklenken übersteuerte der Fahrer seinen Wagen, woraufhin dieser sich mehrfach überschlug und auf dem angrenzenden Acker zum Liegen kam. Der nicht angegurtete Fahrer wurde infolge der Überschläge aus seinem Auto geschleudert. Er und sein 24-jähriger Beifahrer wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nur leicht verletzt und kamen mit dem Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. An dem BMW dürfte wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein, der auf etwa 40.000 Euro geschätzt wird. Da dieser nicht mehr fahrbereit war, musste er von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Starzach war zur Bergung des PKW und zur Reinigung der Straße von auslaufenden Betriebsstoffen vor Ort. (md)

Dettenhausen (TÜ): Heckenbrand

Zum Brand einer Thuja-Hecke ist es am Samstagmittag in der Bismarckstraße gekommen. Ersten Erkenntnissen nach fing die Hecke möglicherweise gegen 13 Uhr bei Gartenarbeiten mit einem Gasbrenner Feuer. Ein Großteil des Brandes wurde bereits durch den 53-jährigen Besitzer mit eigenen Feuerlöschern bekämpft, sodass nur ein kleiner Teil der Hecke durch die Feuerwehr gelöscht werden musste, welche mit zwei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften vor Ort kam. Bis auf die Hecke entstand kein weiterer Sachschaden. (md)

Starzach (TÜ): Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag erlitten. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge war ein 88 Jahre alter Mann mit einem Ford gegen 16 Uhr auf der L 370 von Börstingen herkommend in Richtung Horb unterwegs. An der Abzweigung nach Bierlingen hielt der Senior auf der Abbiegespur zunächst an und bog dann nach links ab. In der Folge kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Rennradfahrer im Alter von 47 Jahren. Dieser musste im Anschluss nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Den Sachschaden an den Fahrzeugen beziffert die Polizei mit insgesamt schätzungsweise 12.000 Euro. Der Ford musste zudem abgeschleppt werden. (mr)

Starzach (TÜ): Von der Straße abgekommen

Wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie der Verkehrsunfallflucht ermittelt das Polizeirevier Rottenburg seit Sonntagmorgen gegen einen zunächst unbekannten BMW-Lenker. Dem Mann wird zur Last gelegt, gegen 6.15 Uhr in alkoholisiertem Zustand einen Verkehrsunfall verursacht und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt zu haben. Eine Zeugin hatte den mit einem Baum kollidierten und erheblich beschädigt zurückgelassenen Wagen neben der K 6941 vor Bierlingen bemerkt und die Polizei verständigt. Der mutmaßliche Fahrer konnte im Zuge der Ermittlungen an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Aufgrund der bei ihm festgestellten Alkoholisierung musste der augenscheinlich leicht verletzte Mann in der Folge eine Blutprobe abgeben und seinen Führerschein aushändigen. (mr)

Bodelshausen (TÜ): Radfahrer kollidiert

Ein schwerer Fahrradunfall hat sich am Sonntagnachmittag auf einem Gemeindeverbindungsweg südlich der L389 zwischen Bodelshausen und Hemmendorf ereignet. Eine 54 Jahre alte Frau befuhr kurz nach 17 Uhr neben einem anderen Radfahrer den Weg in Richtung Hemmendorf. Dabei fuhr sie offenbar zu weit links und stieß mit einem entgegenkommenden, 69-jährigen Pedelec-Lenker zusammen. Beide stürzten in der Folge zu Boden. Mit einem Rettungshubschrauber wurde die nach ersten Erkenntnissen schwer verletzte 54-Jährige nach notärztlicher Erstversorgung ins Krankenhaus geflogen. Der 69-Jährige wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr zur Unfallstelle ausgerückt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. (rd)

Rottenburg (TÜ): Radfahrer gestürzt

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein Senior beim Sturz mit seinem Fahrrad am Sonntagnachmittag bei Wurmlingen erlitten. Der 80-Jährige war kurz vor 16 Uhr mit seinem dreirädrigen Fahrrad in Verlängerung des Lacherwegs in Richtung Rottenburg unterwegs. Wohl aufgrund von Unachtsamkeit kam er dabei mit dem Fahrzeug nach rechts von der Straße ab und stürzte mit diesem in den Graben. Der Senior wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Versorgung ins Krankenhaus gebracht. (rd)

