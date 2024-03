Polizei Dortmund

POL-DO: Unfall im Kreisverkehr in Lünen - Beladener Traktoranhänger kippt um

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0305

Am Mittwoch (20.3.) gegen 18 Uhr verunfallte in Lünen ein Traktor mit Anhänger. Zur Unfallzeit fuhr der Traktor auf der Brunnenstraße in Richtung Norden.

Der Traktor führte einen Anhänger mit sich. Dieser war mit etwa neun Tonnen gehäckselten Maispflanzen beladenen. Im Kreisverkehr der Brunnenstraße/ Moltkestraße beabsichtigte der Fahrer des Traktors auf der Brunnenstraße weiterzufahren. Bei der Durchfahrt des Kreisverkehrs geriet der Anhänger in Schieflage und kippte um. Ein Teil der Ladung verteilte sich auf der Fahrbahn.

Durch den Unfall entstand Sachschaden an der Fahrbahn (Bordstein und Flurschaden). Verletzt wurde durch den Unfall niemand.

Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet der Anhänger durch Überfahren einer Bordsteinkante in Schieflage, wodurch die Anhängerkupplung ausgehebelt wurde.

Der Kreisverkehr war für die Dauer der Unfallaufnahme (etwa zweieinhalb Stunden) gesperrt.

