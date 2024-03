POL-EU: Weniger Verkehrsunfälle im Kreis Euskirchen

Zülpich-Mülheim (ots) - Am Samstag (16. März) befuhr ein 34-jähriger Zülpicher mit seinem Pkw die Niederberger Straße in Fahrtrichtung Mühlheim. Ein 58-jähriger Fußgänger befand sich zur gleichen Zeit mit seinem Hund auf der Niederberger Straße und ging in Richtung Niederberg. Auf Höhe einer baulich bedingten Verkehrsverengung kam es zur Kollision zwischen dem Pkw und dem Fußgänger, der hierbei leicht verletzt wurde. Nach dem Unfall kam es zu einer verbalen ...

