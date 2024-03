POL-EU: Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 258

Weilerswist (ots) - Am Freitag (15. März) kam es um 23.30 Uhr in der Kölner Straße in Weilerswist zu einem versuchten Einbruch in eine Apotheke. Ein bislang Unbekannter versuchte zunächst eine Fensterscheibe einzuschlagen und anschließend die Eingangstüre aufzuhebeln um sich Zutritt in die Apotheke zu verschaffen. Ein über der Apotheke wohnender Mann wurde durch die lauten Geräusche auf den versuchten Einbruch aufmerksam und sprach den Unbekannten aus dem Fenster an. ...

