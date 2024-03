Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Urkundenfälschung

Euskirchen (ots)

Im Rahmen der Streife bemerkten Polizeibeamte am Sonntag (17. März) um 0.20 Uhr in der Mainstraße in Euskirchen einen Mann, der einen Abschlepphaken an einem Pkw befestigte. An diesem Pkw waren keine Kennzeichen angebracht.

Zur gleichen Zeit befestigte ein anderer Mann auf der gegenüberliegenden Straßenseite Kennzeichen an einem baugleichen Fahrzeug. Dieses war bei Eintreffen der Polizeikräfte noch warm.

Bei den beiden Brüdern (39 und 36 Jahre alt) konnte starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Beide sind zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der 36-Jährige gab an, Alkohol und Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Die beiden seien nur vor Ort, um die Abschlepphaken an dem abzuschleppenden Fahrzeug zu testen. Danach wollten beide mit dem Zug nach Hause fahren.

Im weiteren Verlauf wurde festgestellt, dass die Kennzeichen gefälscht waren und für beide Fahrzeuge kein Versicherungsschutz bestand.

Das Verkehrskommissariat ermittelt unter anderem wegen Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell