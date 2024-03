Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Reizgas eingesetzt

Euskirchen (ots)

Am 16. März kam es um 21 Uhr in der Jakobstraße in Euskirchen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern.

Vorausgegangen war ein Streit in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Ein 34-jähriger Bewohner versuchte zwei Frauen, die zu Besuch bei seinem Mitbewohner waren, zu schlagen. Ein 39-Jähriger, der ebenfalls zu Besuch in der Wohnung war, versuchte dies zu verhindern und es kam zum Streit.

Im Hausflur des Wohnhauses konnten die eingesetzten Polizeikräfte die beiden Männer antreffen. Der Anwohner schlug und trat auf den am Boden liegenden 39-Jährigen ein. Auf die mehrmalige Aufforderung, dies zu unterlassen, reagierte der Anwohner nicht. Die Polizeibeamten setzten daraufhin Reizgas ein.

Der hinzugezogenen Rettungswagenbesatzung war es nicht möglich, den 34-Jährigen zu behandeln, da dieser um sich trat.

Er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten und zum Schutz der eigenen Person in Gewahrsam genommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell