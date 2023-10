POL-COE: Nottuln, B525/ Autos kollidieren

Coesfeld (ots) - Rund 30 Liter Diesel haben Unbekannte in Ascheberg aus Fahrzeugen gestohlen. An der Albert-Koch-Straße bohrten die Täter ein Loch in den Tank eines MAN-Transporters. Darüber zapften sie rund 20 Liter Diesel ab. Passiert ist das zwischen 17 Uhr am Mittwoch (04.10.23) und 6.40 Uhr am Donnerstag (05.10.23). Zwischen 20.30 Uhr am Mittwoch (04.10.23) und 6.30 Uhr am Donnerstag (05.10.23) gingen Unbekannte ...

mehr