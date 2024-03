Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbrecher flüchtet

Weilerswist (ots)

Am Freitag (15. März) kam es um 23.30 Uhr in der Kölner Straße in Weilerswist zu einem versuchten Einbruch in eine Apotheke.

Ein bislang Unbekannter versuchte zunächst eine Fensterscheibe einzuschlagen und anschließend die Eingangstüre aufzuhebeln um sich Zutritt in die Apotheke zu verschaffen.

Ein über der Apotheke wohnender Mann wurde durch die lauten Geräusche auf den versuchten Einbruch aufmerksam und sprach den Unbekannten aus dem Fenster an. Dieser flüchtete daraufhin.

Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden:

- augenscheinlich männlich - circa 185 cm groß - dunkle Oberbekleidung mit aufgezogener Kapuze - rote Tragetasche in der Hand

Sachdienliche Hinweise und Beobachtungen werden telefonisch an 02251 799-570 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell