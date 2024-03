Polizei Dortmund

POL-DO: Großeinsatz in Bochum- Polizei nimmt einen Tatverdächtigen fest

Dortmund (ots)

Am heutigen Tag (19.03.2024) erhielt die Polizei Bochum um 15:22 Uhr Kenntnis von einer Gefährdungslage im Bereich der Oststraße, im Bochumer Stadtteil Wattenscheid. In diesem Zusammenhang wurde die dortige Filiale der Sparkasse Bochum weiträumig abgesperrt. Das Gebäude wurde zunächst evakuiert und im Anschluss daran durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein 40-jähriger Syrer, in Bochum wohnhaft die Bank betreten und beim Abstellen eines Koffers und einer Tasche mit der Zündung einer Bombe gedroht. Der Inhalt wurde durch Spezialisten des LKA NRW untersucht. Es befanden sich keine gefährlichen Gegenstände darin. Die Polizei nahm den 40-Jährigen fest. Die Maßnahmen vor Ort sind soweit abgeschlossen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefährdung von unbeteiligten Personen und es gab keine Verletzten. Erste Hinweise deuten derzeit auf eine psychische Erkrankung bei dem Tatverdächtigen hin. Dieser begibt sich freiwillig in eine psychotherapeutische Behandlung.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell