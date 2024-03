Polizei Dortmund

POL-DO: Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden in Dortmund-Mitte: Autofahrer flüchtet, nachdem er einen Radfahrer gefährdete, in einen Hinterhof

Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 36-jähriger Radfahrer aus Dortmund mit seinem Fahrrad am Montag gegen 16.20 Uhr auf dem Radweg der Kaiserstraße (Dortmund-Mitte) in Richtung Stadtteil Körne.

Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fuhr ein Auto die Lippestraße in Richtung Kaiserstraße entlang. Dabei verursachte der Fahrer beinahe eine Kollision mit dem Radfahrer. Einen Zusammenstoß verhinderte der Radfahrer nur durch eine starke Bremsung. Der Autofahrer fuhr weiter in Richtung Kaiserstraße. Dort bog er dann in eine Hofeinfahrt ein.

Der Dortmunder stellte das Fahrrad ab und lief in die Hofeinfahrt, um mit dem Autofahrer zu sprechen. Dieser saß noch im Pkw und rangierte diesen. Als der Radfahrer sich vor das Fahrzeug stellte, fuhr der Autofahrer wieder an und kollidierte mit dem Radfahrer.

Der Dortmunder stürzte auf die Motorhaube und blieb darauf liegen. Der Autofahrer beschleunigte nun erneut und bremste mehrfach abrupt ab. Dabei stürzte der Radfahrer dann von der Motorhaube auf den Boden. Der Dortmunder wurde hierbei leicht verletzt. Mit einem Besen bewaffnet, schlug der Autofahrer dann auf den Dortmunder ein. Dabei beleidigte und bedrohte er diesen.

Als die alarmierten Polizisten eintrafen, rannte der Angreifer in aggressiver Art und Weise auf die Beamten zu. Er konnte im weiteren Verlauf beruhigt werden. Die Beamten stellen den Führerschein nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft sicher. Ein Rettungswagen wurde nicht benötigt.

Den 49-jährigen Autofahrer aus Dortmund erwarten nun Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, unerlaubtem Entfernen vom Unfallort, gefährliche Körperverletzung und Beleidigung.

