Polizei Dortmund

POL-DO: Cannabis-Geruch löste Ermittlungen aus: Festnahme in Lünen

Dortmund (ots)

Von einem zunächst unbekannten Mann ging am Montag (18.3.2024) in Lünen ein deutlich wahrnehmbarer Cannabis-Geruch aus. Ein Streifenteam der Polizei folgte dem Mann von der Jägerstraße aus, wo dieser inzwischen in ein Auto eingestiegen war und davonfuhr - auf der Bebelstraße hieß es dann gegen 15 Uhr: "Halt - Polizei!".

Der Fahrer reagierte eher langsam, stoppte den Ford Focus und stieg aus. Dabei hielt er eine Cannabiszigarette in der Hand. Unaufgefordert übergab er einem Polizisten eine Tüte mit der Droge. Da der 41-Jährige unter dem Verdacht stand, unter dem Einfluss von Rauschmitteln ein Fahrzeug geführt zu haben, nahm ihm ein Arzt in einer Polizeiwache eine Blutprobe ab.

Weitere Ermittlungen der Lüner Polizei führten am Abend in die Wohnung eines mutmaßlichen Drogenverkäufers an der Jägerstraße. Dafür lag der Polizei ein Durchsuchungsbeschluss vor. In der Wohnung hielt sich ein 52-jähriger Mann auf - die Polizei entdeckte mehrere Betäubungsmittel in der Wohnung.

Der Lüner steht unter dem Verdacht, illegal mit Rauschgift zu handeln. Er wurde festgenommen. Weitere Ermittlungen führten auf die Identität eines 52-jährigen Mannes aus Lünen, der ebenfalls mit Drogen handelt.

Die Polizei sicherte Spuren, beschlagnahmte das Rauschgift und leitete Verfahren gegen die Beschuldigten ein.

