Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke-Störmede-Ehringhausen-Diebe unterwegs

Geseke (ots)

In der Zeit zwischen dem 5. März, 16 Uhr und dem 6. März, 7 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in einen Rohbau in der Lange Straße in Störmede ein. Die Diebe entwendeten bereits montierte Kabel sowie Schneidemaschinen und einen Heizlüfter. In der Zeit zwischen dem 5. März, 19 Uhr und dem 6. März, 7 Uhr, wurden aus einem im Umbau befindlichen Einfamilienhaus in der Straße Lake in Ehringhausen, diverse Baumaterialien, insbesondere Kabel, Dämmungsmaterial und Werkzeuge entwendet. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden.(dk)

