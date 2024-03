POL-SO: Vermisste Person - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Geseke (ots) - Am gestrigen Dienstagabend, gegen 20:41 Uhr, kam es zu einem räuberischen Diebstahl in einen Supermarkt an der Störmeder Straße. Die Mitarbeiter beobachteten, dass sich eine Frau auffällig verhielt. An der Kasse forderte eine Mitarbeiterin die Frau auf, einen Blick in die Tasche zu werfen. Daraufhin versuchte die unbekannte Frau zu flüchten. Folglich kam es im Ein- und Ausgangsbereich zu einer Rangelei. Die Diebin konnte entkommen, ihre Tasche und damit ...

