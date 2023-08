Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden-Herten/ Degerfelden: Sachbeschädigung durch unbekannte Täterschaft

Freiburg (ots)

Das Polizeirevier Rheinfelden sucht nach Hinweisgeber zur Sachbeschädigung in der Nacht vom 19.08.2023 auf den 20.08.2023, zwischen etwa 00:00 Uhr und 03:00 Uhr. Hierbei soll eine Gruppe von jungen Erwachsenen einen Markierungswagen entwendet, mit weißer Farbe befüllt und durch die Ortschaft Herten in Richtung Degerfelden gezogen worden sein. Die Farbspur beginnt beim Sportplatz Herten und führt über die Bahnhofstraße zum Kirchplatz hin, weiter über den Feldweg in Richtung des Sportplatzes in Degerfelden. Hierbei kam es zu weiteren Sachbeschädigungen.

Hinweise werden durch das Polizeirevier Rheinfelden unter der Telefonnummer 07623/ 74040 entgegengenommen.

POKin Hug PR RF - FLZ PPFR

