POL-SO: Folgemeldung Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Kolja M.

Soest (ots) - Am vergangenem Wochenende, in der Zeit von Samstag 16 Uhr bis Montag 6:45 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Lager am Alten Elfser Weg. Die unbekannten Täter brachen das Vorhängeschloss des Eingangstores auf und verschafften sich so Zugang zum Firmengelände. Die Diebe erbeuteten circa 125 kg Kabelmaterial. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02921 91000 zu ...

