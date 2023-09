Polizei Dortmund

POL-DO: Illegales Kraftfahrzeugrennen auf der B 236 - Polizei beschlagnahmt Auto, Mobiltelefon und Betäubungsmittel

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0925

In der Mittwochnacht (27. September) gegen 23:00 Uhr stellten Polizisten der Autobahnpolizei ein illegales Fahrzeugrennen auf der B 236 fest. Sie beschlagnahmten unter anderem das Auto, Mobiltelefon und aufgefundenes Betäubungsmittel.

Ermittlungen zufolge fuhr ein 25-Jähriger aus Dortmund mit dem Auto auf der B 236 in Fahrtrichtung Lünen. Im Bereich der Anschlussstelle Schwerte fuhr er über eine rote Ampel. Diesen Verstoß beobachteten Polizisten und fuhren ihm hinterher. Nachdem sie den Autofahrer auf einem Parkplatz im Bereich der Waldstraße angehalten hatten, wendete dieser und bog erneut auf die B 236 in Fahrtrichtung Lünen ab. Er entzog sich der Verkehrskontrolle, indem er mit überhöhter Geschwindigkeit sowohl links- als auch rechtsseitig überholte. Dabei fuhr er so schnell, dass die Polizei die Verfolgung abbrechen musste, um nicht andere Verkehrsteilnehmende zu gefährden.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung im betreffenden Bereich stellten Polizeibeamte das Auto auf einem Parkplatz am Westfalendamm fest. Dort trafen sie auf den 25-jährigen Autofahrer.

Ersten Erkenntnissen zufolge stand der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an. Zudem ist er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und er führte Betäubungsmittel mit sich. Die Polizisten stellten unter anderem das Betäubungsmittel, das Auto und sein Mobiltelefon sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen der Teilnahme an einem illegalen Kraftfahrzeugrennen, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Dieser Fall zeigt erneut: Raser haben im Zuständigkeitsbereich des PP Dortmund nichts zu suchen. Die intensive Bekämpfung der Raser-, Poser- und illegalen Tuningszene ist ein behördenstrategischer Schwerpunkt im Polizeipräsidium Dortmund.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell