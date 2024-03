Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Diebstahl in Supermarkt

Geseke (ots)

Am gestrigen Dienstagabend, gegen 20:41 Uhr, kam es zu einem räuberischen Diebstahl in einen Supermarkt an der Störmeder Straße. Die Mitarbeiter beobachteten, dass sich eine Frau auffällig verhielt. An der Kasse forderte eine Mitarbeiterin die Frau auf, einen Blick in die Tasche zu werfen. Daraufhin versuchte die unbekannte Frau zu flüchten. Folglich kam es im Ein- und Ausgangsbereich zu einer Rangelei. Die Diebin konnte entkommen, ihre Tasche und damit das Diebesgut konnte sichergestellt werden. Die unbekannte Frau kann wie folgt beschrieben werden: sie ist circa 25 Jahre alt, etwa 1,60 m groß und hat lange braune Haare. Sie trug eine Jeans und ein weißes T-Shirt. Auffallend war ihre pinke Jacke. Zeugen, die Hinweise zu der flüchtenden Frau geben können, werden gebeten sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02941 91000 zu melden. (rb)

