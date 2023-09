POL-DO: Verkehrsunfall auf der Schulte-Heuthaus-Straße: Auto prallt gegen Baustellenampel und geparktes Fahrzeug

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0908 Nach einem Einbruch in eine Lagerhalle im Industriegebiet in der Gernotstraße in Dortmund-Wickede sucht die Polizei Hinweisgeber. Die Tat ereignete sich in der Nacht zu Freitag (7. September 2023) gegen 23:40 Uhr. Nach ersten Ermittlungen sind drei bislang unbekannte Täter in die Lagerhalle eingedrungen. Dort haben sie mehrere ...

