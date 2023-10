POL-LWL: Linke Fahrspur auf der BAB 24 nach LKW-Unfall gesperrt

Retgendorf (ots) - Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Retgendorf bei Dobin am See haben unbekannte Täter Dienstagabend eine Uhr gestohlen. Dazu verschafften sich die Täter nach bisherigen Erkenntnissen in der Zeit von 17:30 Uhr bis 23:50 Uhr gewaltsam Zutritt zum Wohnhaus in der Seestraße und durchsuchten dort die Räumlichkeiten. In der Folge soll eine hochwertige Armbanduhr entwendet worden sein. Ob ...

mehr