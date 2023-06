LPI-NDH: geklärte Unfallflucht

Bad Langensalza (ots) - Polizeibekannte Täter gerieten am Donnerstagabend am Bürgermeister-Schönau-Platz in eine körperliche Auseinandersetzung. Drei Jungen schlugen und traten gemeinsam auf ihr Opfer ein. Die Polizeibeamten stoppten die Auseinandersetzung und nahmen eine Anzeige wegen Körperverletzung auf. Der Geschädigte wurde in ein Krankenhaus verbracht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: 03631/961503 E-Mail: ...

mehr