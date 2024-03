POL-DO: Großeinsatz in Bochum- Polizei Dortmund übernimmt Ermittlungen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0301 In einem seit Februar 2023 geführten Verfahren gegen die organisierte Kriminalität wurden am heutigen Tag acht Haftbefehle und mehrere Durchsuchungsbeschlüsse in Dortmund und Iserlohn vollstreckt. Mehrere weitere Personen wurden vorläufig festgenommen. Grundlage der Beschlüsse ...

mehr