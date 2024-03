Polizei Dortmund

POL-DO: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund: Organisierte Kriminalität - Durchsuchungen und Festnahmen im Großraum Dortmund

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0301

In einem seit Februar 2023 geführten Verfahren gegen die organisierte Kriminalität wurden am heutigen Tag acht Haftbefehle und mehrere Durchsuchungsbeschlüsse in Dortmund und Iserlohn vollstreckt. Mehrere weitere Personen wurden vorläufig festgenommen.

Grundlage der Beschlüsse sind verdeckt geführte Ermittlungen des Polizeipräsidiums Dortmund und der Staatsanwaltschaft Dortmund gegen eine Tätergruppierung, die Kokain und Marihuana in nicht geringen Mengen an Abnehmer im Dortmunder Stadtgebiet verkauft. Daneben wurden auch Abnehmer außerhalb Dortmunds beliefert, welche für die Gruppierung lukrativ sind.

Die umfangreichen Ermittlungen führten zur Erwirkung von Haftbefehlen gegen sieben beschuldigte Dortmunder (24-, 25-, 29, 31-, 32-, 35- und 45-Jahre alt) und einen 37-jährigen Iserlohner. Eine weitere Person ist noch zur Festnahme ausgeschrieben.

Gegen die genannten Tatverdächtigen sowie einen bereits im Juli 2023 inhaftierten 44-jährigen Dortmunder, der mit einer nicht geringen Menge Kokain in Dortmund festgenommen wurde, wird wegen des bandenmäßigen Handeltreibens mit Kokain in nicht geringen Mengen ermittelt. Die Festgenommenen sollen heute zur Verkündung der Haftbefehle dem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Tätergruppe unterhält ein Netzwerk mit mehreren sogenannten "Bunkerwohnungen" in Dortmunder Mehrfamilienhäusern und beschäftigt untergeordnete Kuriere und "Läufer", welche das Kokain in Konsumeinheiten schwunghaft dem Straßenhandel zuführen.

Bei den Einsatzmaßnahmen der Polizei konnten insgesamt acht Haftbefehle und elf Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt werden. Zwei weitere Personen wurden vorläufig festgenommen. Die Personen wurden im Anschluss daran erkennungsdienstlich behandelt. Darüber hinaus wurden neben diversen IT-Gegenständen auch ein fünfstelliger Bargeldbetrag und eine nicht geringe Menge von Kokain und Marihuana beschlagnahmt.

Hinweis an Medienvertreter: Presseauskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Dortmund, Staatsanwalt Henner Kruse, 0231/92626122.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell