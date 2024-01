POL-WAF: Ahlen. Kind stößt mit Auto zusammen

Warendorf (ots) - Bargeld ist die Beute unbekannter Täter, die sie bei einem Einbruch diese Woche in Ahlen gemacht haben. Die Unbekannten brachen zwischen Dienstag (23.01.2024, 19.15 Uhr) und Mittwoch (24.01.2024, 06.45 Uhr) in einen Blumenhandel an der Beckumer Straße ein, machten sich an einem Sparschwein zu schaffen und flüchteten anschließend mit Bargeld. Hinweise zum Einbruch oder den Tätern bitte an die Polizei ...

