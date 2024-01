Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Pedelecfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Warendorf (ots)

Bei einem Unfall am Donnerstag, 25.01.2024, 17.55 Uhr, im Kreisverkehr Bultstraße/Ruggestraße/Konrad-Adenauer-Allee/Lindenstraße/Warendorfer Straße in Oelde wurde eine Pedelecfahrerin von einem Pkw angefahren. Die 72-jährige aus Oelde befuhr mit ihrem Pedelec den Kreisverkehr. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 67-jährigen aus Oelde, die von der Konrad-Adenauer-Allee kommend in den Kreisverkehr fuhr. Rettungskräfte brachten die schwerverletzte Pedelecfahrerin in ein Krankenhaus. Am Pkw und am Pedelec entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 1.900 Euro.

