POL-MS: Autofahrer stirbt bei Verkehrsunfall auf der A 2

Münster / Oberhausen (ots)

Ein 80-jähriger Autofahrer aus Kerken ist am frühen Sonntagabend (19.6., 17:25 Uhr) bei einem Verkehrsunfall auf der A2 bei Oberhausen ums Leben gekommen.

Der Mann war mit seinem Pkw von Dortmund kommend in Richtung Oberhausen unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Oberhausen-Königshardt fuhr eine 51-jährige Autofahrerin im Baustellenbereich dem 80-Jährigen aus bislang unklarer Ursache auf. Durch die Wucht des Aufpralls kam das Fahrzeug des Mannes ins Schlingern und kollidierte mit der linksseitigen mobilen Trennwand. Der Oldtimer überschlug sich im Verlauf, der 80-Jährige wurde aus dem Wagen geschleudert und unter diesem eingeklemmt. Er verstarb noch am Unfallort. Die 51-Jährige wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Der Verkehr wurde zunächst über den rechten Fahrstreifen an der Unfallörtlichkeit vorbeigeführt. Zeitweise wurde die Autobahn 2 in Richtung Oberhausen für die Unfallaufnahme komplett gesperrt. Um 22:20 Uhr wurden alle Verkehrsmaßnahmen aufgehoben.

