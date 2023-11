Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollision mit Hauswand

Arnstadt (ots)

Ein 63-jähriger Fahrer eines VW kollidierte gestern Nachmittag mit der Hauswand eines Getränkehandels in der Stadtilmer Straße. Anschließend setzte der Mann offenbar zurück, parkte den Pkw und begab sich zum Einkaufen in den Getränkemarkt. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde ein Atemalkoholtest mit dem 63 Jahre alten Mann durchgeführt. Dieser zeigte einen Wert von rund 0,6 Promille. Um die Weiterfahrt zu unterbinden wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Der Mann wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht, ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. An der Hausfassade entstand ein Schaden in geschätzter Höhe von 1.500 Euro, am VW ein Schaden von knapp 200 Euro. Personen wurden nicht verletzt. (jd)

