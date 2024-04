Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Gebäudebrand mit hohem Sachschaden

Reutlingen (ots)

Oberboihingen (ES):

Zu einem Gebäudebrand in der Steigstraße ist am frühen Sonntagmorgen ein Großaufgebot von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ausgerückt. Anwohner hatten gegen 2 Uhr den Brand eines Carports bemerkt und die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert. Noch bevor das Feuer auf den Dachstuhl des unmittelbar angrenzenden Einfamilienhauses übergriff, konnten sich die beiden Bewohner unverletzt ins Freie begeben. Die Feuerwehr, die mit 13 Fahrzeugen vor Ort war, konnte ein Übergreifen der Flammen auf die Nachbargebäude weitgehend verhindern. Lediglich ein im Nahbereich befindlicher Holzschuppen brannte nieder. Sicherheitshalber wurden 23 Personen aus den umliegenden Häusern evakuiert. Zwei Anwohner erlitten Kreislaufprobleme und wurden vom Rettungsdienst, der mit drei Fahrzeugen vor Ort war, betreut. Die Polizei setzte neben mehreren Streifenwagenbesatzungen auch einen Polizeihubschrauber zur Dokumentation ein. Als das Feuer unter Kontrolle war konnten die evakuierten Anwohner wieder in ihre Häuser zurückkehren. Der Dachstuhl des Einfamilienhauses sowie der Carport samt zweier darin befindlichen Fahrzeugen brannte vollständig aus. Die beiden Bewohner und weitere Familienangehörige, die nicht zugegen waren, kamen in der Nachbarschaft unter. Der Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf mindestens 500.000 Euro belaufen. Die Ermittlungen zur Brandursache, sowie die Löscharbeiten dauern zur Stunde noch an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell