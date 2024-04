Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einsatzmaßnahmen anl. der Poser-/Tuning-Szene, Verkehrsunfälle, Brände, Diebstahl von Oberleitungskabel, Trickdiebstahl

Reutlingen (ots)

Lkrs. Reutlingen: Kontrollen im Zusammenhang mit Treffen der Poser-/Tuning Szene

Unter Federführung der Verkehrspolizei haben Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Reutlingen in der Nacht von Samstag auf Sonntag erneut Verkehrskontrollen mit besonderem Fokus auf Treffen der sogenannten Poser-/Tuning Szene durchgeführt. Auch auf derartige Kontrollen besonders spezialisierte Kräfte benachbarter Präsidien waren im Einsatz. Ähnlich wie am Wochenende zuvor wurden rund 35 Verstöße verzeichnet. Größere Ansammlungen entsprechender Pkw und Krafträder wurden insbesondere auf Parkplätzen im Bereich Engstingen, später auch in Eningen festgestellt. Bei ihren Kontrollen stellten die Einsatzkräfte an 17 Fahrzeugen technische Veränderungen oder Mängel fest, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. Fünf Fahrzeuge mussten sofort außer Betrieb gesetzt werden, zwei wurden sichergestellt und der Untersuchung durch einen Sachverständigen zugeführt. Außerdem wurde die Abgasanlage eines Motorrads wegen fehlendem Katalysator und manipuliertem Endschalldämpfer im Original gesichert. Drei Motorradlenkern wurde die Weiterfahrt wegen technischer Mängel untersagt. Geschwindigkeitsüberschreitungen und andere Verkehrsverstöße, sowie mangelhafte Bereifung wurden ebenfalls beanstandet. Ein Verkehrsteilnehmer wird wegen Fahrens unter Drogeneinfluss zur Anzeige gebracht.

Reutlingen (RT): Holzbalken an Schule fängt Feuer

Vermutlich durch unsachgemäßen Umgang mit einem Einweg-Grill ist ein Holzbalken im Grünbereich der Hohbuchschule in der Theodor-Heuss-Straße in Brand geraten. Dieser konnte durch die Feuerwehr rasch gelöscht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung gegen die bislang noch unbekannten Täter aufgenommen.

Bad Urach (RT): Kradfahrer gestürzt

Vermutlich aufgrund eines plötzlich auftretenden technischen Defekts ist der 21 -jährige Führer eines Kraftrades der Marke Yamaha am Sonntag gegen ein Uhr auf der K 6700 zwischen Gächingen und Sirchingen gegen die Leitplanke gestoßen und anschließend gestürzt. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Am Kraftrad entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro.

Engstingen (RT): Betrunken Unfall verursacht und geflüchtet

Am Samstag gegen 19.45 Uhr hat ein 28 -Jähriger mit seinem Pkw VW Golf einen Verkehrsunfall verursacht und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen befuhr er die Reutlinger Straße in Richtung Friedhof. Kurz vor der Einmündung der Keltenstraße überfuhr er eine Verkehrsinsel und beschädigte zwei Verkehrszeichen. Hierbei riss am VW auch die Ölwanne auf. Die aufnehmenden Polizeibeamten mussten nur der Ölspur bis zur nahegelegenen Wohnanschrift des Verursachers folgen, wo er noch auf dem Fahrersitz sitzend angetroffen werden konnte. Da er unter alkoholischer Beeinflussung stand, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Zur Höhe des durch den Unfall entstandenen Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden.

Esslingen (ES): Feuerwehreinsatz nach angebranntem Essen

Am Samstag um 08.23 Uhr sind die Rettungskräfte zu einem Lokal in der Mettinger Straße ausgerückt, nachdem dort ein Rauchmelder ausgelöst hatte. Vor Ort wurde als Ursache angebranntes Essen in der Küche festgestellt, was zu einer entsprechenden Rauchentwicklung geführt hatte. Die Feuerwehr Esslingen war mit sechs Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort.

Esslingen (ES): Leitplanke durchbrochen - Fahrerin leicht verletzt

Am Samstag kurz vor 13 Uhr wollte die 83 -jährige Fahrerin eines Pkw Toyota Yaris die B 10 in Fahrtrichtung Ulm an der Anschlussstelle Sirnau verlassen. Aus noch unbekannter Ursache kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach die Leitplanke, überrollte den Grünstreifen und durchbrach erneut die Leitplanke am Zubringer zur B 10. Letztlich kam der Pkw an einem Erdwall zum Stehen. Die Fahrerin wurde mit leichten Verletzungen zur weiteren Versorgung in eine Klinik eingeliefert. An ihrem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Es war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An den Leitplanken entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Diese mussten von der Straßenmeisterei Deizisau zunächst provisorisch repariert werden.

Deizisau (ES): Kradfahrer geflüchtet (Zeugenaufruf)

Am Samstag kurz nach 15 Uhr sollte der Fahrer eines orange -weißen Motorcross-Motorrades im Bereich der Esslinger Straße einer Kontrolle unterzogen werden, da an dem Fahrzeug kein Kennzeichen angebracht war. Obwohl ihm deutliche Anhaltezeichen gegeben wurden, beschleunigte der Fahrer sein Motorrad sehr stark und flüchtete über den Seewiesenweg, die Sirnauer Straße und anschließend auf dem Radweg zunächst in Richtung Esslingen und laut Zeugenangaben später dann in Richtung Köngen fort. Er konnte nicht mehr angehalten werden. Zeugen des Vorfalles, oder Personen, die durch die Fahrweise insbesondere auf dem vielbefahrenen Radweg behindert oder gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Esslingen unter Telefon 0711/3990-330 in Verbindung zu setzen.

Denkendorf (ES): Oberleitungskabel entwendet (Zeugenaufruf)

In der Zeit zwischen Freitag, 18.30 Uhr und Samstag, 7.15 Uhr haben bislang unbekannte Täter insgesamt 3,5 Kilometer bereits montierte Oberleitungskabel der S 21 -Baustelle im Bauabschnitt 20-22 (Denkendorfer Tal / Sulzbachtal) entwendet. Hierzu müssen sie mit Spezialgerätschaften, unter anderem einem Hubsteiger, zu Gange gewesen sein. Zum Abtransport der Kabel mit einem Gewicht von insgesamt etwa 4,5 Tonnen muss ein größerer Lkw benutzt worden sein, welcher über die Baustellenzufahrt im Bereich der A8 / B313 bei Köngen zu -und abgefahren sein dürfte. Das Polizeirevier Filderstadt bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 0711/7091-3.

Kirchheim unter Teck (ES): Trickdiebstahl in Seniorenwohnanlage (Zeugenaufruf)

Am Samstag gegen 16.30 Uhr ist eine 87 -jährige Bewohnerin der Seniorenwohnanlage in der Dettinger Straße Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Eine etwa 45 -jährige Frau und ein ca. 40 -jähriger Mann gaben vor, Angehörige eines Pflegedienstes zu sein und erschlichen sich so Zugang zur Wohnung der Geschädigten. Als die beiden die Wohnung wieder verlassen hatten, stellte die Geschädigte das Fehlen von Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro fest. Die Täterin war 155 cm groß, zierlich, hatte braune halblange Strubbelhaare, ein schmales Gesicht und sprach deutsch mit regionalem Akzent. Der Täter war 185 cm groß, kräftig mit breiten Schultern, hatte ein rundes, glatt rasiertes Gesicht und dunkelblonde kurze Haare. Beide trugen weiße Pflegedienstkleidung ohne Aufschrift. Das Polizeirevier Kirchheim unter Teck bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07021/501-0

Riederich (RT): Leicht Verletzte nach Auffahrunfall

Am Samstag gegen 16 Uhr ist es auf der B 312 zwischen Metzingen und Riederich zu einem Auffahrunfall gekommen. Der 55 -jährige Fahrer eines Pkw Renault Twingo befuhr die B 312 in Richtung Stuttgart, bemerkte zu spät, dass der vor ihm fahrende 68 -jährige Fahrer eines Pkw BMW 530d wegen eines Staus abbremsen musste und fuhr auf diesen auf. Die 48 -jährige Beifahrerin des Renault wurde hierbei leicht verletzt und durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Versorgung in eine Klinik gefahren. Es entstand Sachschaden in Höhe von 13.000 Euro.

Wendlingen (ES): Fahrradfahrerin geflüchtet (Zeugenaufruf)

Am Samstag gegen 19.35 Uhr ist es im Bereich einer Tankstelle in der Heinrich-Otto-Straße zu einer Kollision zwischen zwei Radfahrern gekommen. Ein 71 -Jähriger befuhr zunächst den Radweg parallel der Heinrich-Otto-Straße. Vor ihm fuhr eine Radfahrerin, welche auf ihn einen unsicheren Eindruck machte, weshalb er seine Überholabsicht mit der Fahrradklingel anzeigte. Als er die Frau dann überholte, wurde er von dieser zunächst beleidigt. Anschließend fuhr ihm die Frau hinterher, überholte ihn seinerseits im Bereich der Tankstelle und schnitt ihn beim Wiedereinscheren, so dass sich die Fahrräder leicht berührten. Der 71 -Jährige kam hierdurch zu Fall und verletzte sich leicht, während der Frau mit ihrem Fahrrad weiterfuhr. Die Radfahrerin wird wie folgt beschrieben: kleine etwas füllige Statur, kurze rote Haare, trug eine dunkle Jacke und war mit einem älteren Fahrradmodell unterwegs. Das Polizeirevier Nürtingen hat Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet und bittet um Hinweise unter Telefon 07022/9224-0.

Nehren (TÜ): Hoher Sachschaden nach Vorfahrtsverletzung

Zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden ist es am Samstag gegen 21 Uhr gekommen. Die 60 -jährige Fahrerin eines Pkw Kia Sportage fuhr von der B 27 kommend in Richtung L 394 / Nordring ab und wollte an der Einmündung in Richtung Dusslingen abbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines 54 -Jährigen, welcher mit seinem Pkw Daimler Benz E280 auf der L 394 in Richtung Dusslingen fuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der Daimler Benz noch gegen eine Leitplanke und ein Verkehrszeichen geschleudert. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt 70.000 Euro.

Balingen (ZAK): Jugendlicher Radfahrer schwer verletzt

Ein 14 -jähriger Fahrer eines Mountainbikes hat am Samstag gegen 15.30 Uhr bei einem Sturz schwere Verletzungen erlitten. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr er den Treppenabgang von der Längenfeldschule in Richtung Händelstraße, verlor hierbei die Kontrolle über sein Rad und überschlug sich. Er musste mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Nennenswerter Sachschaden am Fahrrad entstand nicht.

Meßstetten (ZAK): Unfall beim Abbiegen

Am Samstag um 15.30 Uhr ist am Ortseingang von Unterdigisheim zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden gekommen. Der 24 -jährige Fahrer einer langsamen selbstfahrenden Arbeitsmaschine befuhr die L 433 in Richtung Unterdigisheim und wollte nach links auf die K 7148 Richtung Hartheim abbiegen. Im gleichen Moment wollte ein 27 -Jähriger, der mit seinem Pkw Skoda Octavia hinter der Arbeitsmaschine in gleicher Richtung fuhr, diese überholen. An der Front der Arbeitsmaschine war eine Gabel mit einer hydraulischen Greifzange montiert, welche beim Abbiegen bereits in die Gegenfahrbahn ragte und den überholenden Pkw beschädigte. Durch die hydraulische Greifzange, welche durch den Unfall auf die Fahrbahn fiel, wurde der Fahrbahnbelag in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 16.000 Euro, Personen wurden nicht verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell