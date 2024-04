Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Pkw prallt gegen Baum, Fußgänger gesucht

Steinfurt (ots)

Am Freitag (12.04.) fuhr gegen 21.10 Uhr ein 33-jähriger Münsteraner mit einem VW Up auf dem Neuenkirchener Damm (L580) in Fahrtrichtung Steinfurt. Plötzlich bemerkte der Mann auf der Fahrbahn einen Fußgänger. Er wich dem Unbekannten aus und prallte dadurch frontal gegen einen Baum. Der 33-Jährige verletzte sich dabei leicht, am VW entstand erheblicher Sachschaden. Der Fußgänger entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um dem Unfall zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

